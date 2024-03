Pobili i okradli stryja. Grozi im do 15 lat odsiadki

0 A A

(fot. KPP Włodawa)

Do aresztu na 3 miesiące trafiło dwóch mieszkańców z gminy Wola Uhruska. Wtargnęli do domu stryja, uderzyli go i zabrali oszczędności.

