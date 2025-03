PGE MKS FunFloor Lublin rozpoczął rundę finałową od pewnego zwycięstwa

Faworyt piątkowego starcia w hali Globus był bardzo wyraźny. PGE MKS FunFloor to aktualny wicelider rozgrywek. Start wprawdzie był tuż za podium, to jednak strata do czołowej trójki była bardzo wyraźna.