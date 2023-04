Roboty z klocków to ich konik. Młodzież z Włodawy i Tomaszowa w krajowej czołówce

O prawdziwym sukcesie w tych ogólnopolskich zawodach dla pasjonatów robotyki może mówić ekipa Alpha Team trenowana w Młodzieżym Domu Kultury we Włodawie przez Mariusza Józefczuka. Drużyna w składzie: Krzysztof Szostakiewicz , Michał Topolski, Michał Józefczuk, Tadeusz Jellinek i Matusz Bilicz zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Tuż za podium, a więc ścisłej krajowej czołówce znalazła się natomiast reprezentacja Tomaszowa Lubelskiego Tech-Max SP 2. Ten zespół tworzą: Kacper Sawiak, Mateusz Woś, Cyprian Gęborys, Filip Nieśpiał, Ewa Tabachak, Bartłomiej Zięzio, Szymon Stefanik, Kornel Słoboda, Jakub Pieczek. A ich trenerzy to Krzysztofa Kulas i Mateusz Stefanik.

First Lego League Challenge to największy konkurs robotyczny w Polsce. Już awans do finału to sukces, bo w tegorocznych eliminacjach wzięło udział ponad 100 drużyn, a o mistrzowskie tytuły walczyło w ostatni weekend zaledwie 12 najlepszych.