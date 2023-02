Pijany 62-latek znęcał się nad żoną. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie

W sobotę, 18 lutego dyżurny włodawskiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu w Urszulinie potwierdzili, że mężczyzna zachowywał się w stosunku do swojej żony bardzo agresywnie. Co więcej, do podobnych zdarzeń miało dochodzić od początku roku.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut znęcania się nad żoną i został aresztowany na trzech miesięcy.

62-latkowi grozi pięć lat więzienia.