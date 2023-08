Włodawa. Tężnia solankowa już działa

Włodawska tężnia powstała w spokojnej okolicy z widokiem na zieleń ogrodów paulińskich. To drewniana altana, w której centralnej części znajduje się instalacja wypełniona witkami tarniny. Są one oblewane wodą solankową. W ten sposób powstaje naturalna „mgła wodna”. Rozpylona solanka, na skutek nasłonecznienia i działania wiatru tworzy unoszące się aerozole zawierające m.in.: jod, bom, magnez, wapń, krzem, potas, żelazo. Dzięki temu wokół tężni tworzy się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorem. Wewnątrz tężni ustawiono ławki i inne elementy małej infrastruktury.

- Coraz więcej miast ukierunkowanych na rozwój turystyki inwestuje w tego typu miejsca- mówi burmistrz Wiesław Muszyński i cieszy, że Włodawa dołączyła do grona miast, które oferują mieszkańcom i turystom zdrowy wypoczynek. -Tężnia solankowa to doskonały sposób na problemy z drogami oddechowymi, tarczycą i ciśnieniem, a także na alergię czy astmę. Mikroklimat panujący wokół tężni jest podobny do tego, którym można oddychać nad morzem – dodaje burmistrz Muszyński.