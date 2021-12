"Zamorduję cię za podawanie broni biologicznej". Ktoś grozi burmistrzowi śmiercią

Mail z pogróżkami został wysłany pod koniec listopada na adres dostępny na stronie internetowej włodawskiego magistratu.

„Wiesławie Muszyński ty złoczyńco, zamorduję cię za podawanie broni biologicznej w postaci szczepionki mieszkańcom Włodawy. Uj***ę ci łeb kataną tak że będzie fontanna krwi i udokumentuję to aby inni wiedzieli co ich czeka. Nie ma zgody na żadne przymusowe szczepienia – napisał autor wiadomości (pisownia oryginalna).

Adresat wiadomości w tym tygodniu zamierza złożyć w prokuraturze wniosek o ustalenie i ukaranie nadawcy.

– Takie pogróżki nie mogą mieć miejsca, bez względu na to, do kogo są kierowane. Wszyscy doskonale pamiętamy tragiczne wydarzenia, które dwa lata temu miały miejsce w Gdańsku. Dlatego postanowiłam złożyć zawiadomienie do prokuratury – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. I dodaje, nawiązując do treści maila: – Nie bardzo wiem, czym nasze działania w zakresie promocji szczepień różnią się od innych samorządów. Podchodzimy do tej sprawy raczej standardowo. Przeprowadziliśmy akcję podczas naszego sierpniowego festiwalu Zew Natury, kilka razy Włodawę odwiedził szczepieniobus, organizowaliśmy mobilny punkt w Urzędzie Miasta – wylicza.

Burmistrz jest członkiem Nowej Lewicy, pełni funkcję wiceprzewodniczącego struktur w województwie lubelskim i zasiada w Radzie Krajowej. Lewicowa formacja wczoraj zapowiedziała złożenie w Sejmie projektu ustawy wprowadzającej obowiązkowe szczepienia dla wszystkich dorosłych Polaków. Kto będzie uchylał się od obowiązku, miałby podlegać karze grzywny.

– Nie łączyłbym tych dwóch rzeczy, bo mail przyszedł na długo przed ogłoszeniem tego projektu. Zresztą ja nigdy nie wypowiadałem się w ten sposób, że jestem zwolennikiem przymusu szczepień. Być może autorowi chodziło o to, że we Włodawie mamy wysoki wskaźnik osób zaszczepionych – zastanawia się burmistrz.

Przygraniczne miasto niedawno otrzymało 1 mln zł w rządowym konkursie „Najbardziej odporna gmina”. Z wynikiem 52,33 proc. zaszczepionych mieszkańców (stan na początek listopada) zajęła pierwsze miejsce na terenie dawnego województwa chełmskiego.