Znalazł saszetkę, zguba wróciła do właściciela

W piątek po południu do włodawskiej komendy zgłosił się mieszkaniec gminy Wola Uhruska, który przekazał policjantom saszetkę z zawartością portfela z dokumentami i pieniędzmi w kwocie ponad 130 złotych. Mężczyzna znalazł zgubione przedmioty na drodze wojewódzkiej pomiędzy Orchówkiem i Sobiborem. Policjanci ustalili ich właściciela, który odebrał już swoją zgubę od policjantów.

To nie jedyny przypadek uczciwego znalazcy w ostatnim czasie. W sobotę urszulińskiemu dzielnicowemu znalezione dokumenty przekazała z kolei mieszkanka gminy Urszulin. Niezmiernie budujący jest fakt, że dzięki uczciwym postawom znalazców zgubione rzeczy szybko trafiają do swoich właścicieli. Niewątpliwie takie zachowanie należy uznać za wzór do naśladowania.

Pamiętajmy, że żadna rzecz, której nie jesteśmy właścicielami, nie jest nasza. Znaleziony przedmiot powinniśmy zwrócić prawowitemu posiadaczowi lub zgłosić ten fakt. Przypominamy także, że za przywłaszczenie znalezionych cudzych rzeczy ruchomych grozi odpowiedzialność karna.