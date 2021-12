Wigilia i święta na wynos w Lublinie. Catering świąteczny też podrożał. Sprawdź ceny

W większości garmażerek czy hotelowych kuchni zamówienia przyjmowane są tylko do poniedziałku. Warto się pospieszyć, bo niektórzy już listy zamykają.

– Dziś mamy ostatni dzień przyjmowania zamówień – słyszymy w Garmażerce Jontek na lubelskim Czechowie. Największym powodzeniem cieszą się karp faszerowany, pierogi z kapustą i grzybami oraz uszka.

– W zeszłym roku znacznie częściej niż ekstrawaganckie dania restauracyjne zamawiane były typowo polskie. Dlatego w tym roku poszliśmy właśnie w tą stronę – mówi Aleksandra Jagielska-Lesiuk z Hampton by Hilton Lublin.

Przy kasie zaboli

Wszyscy, z którymi rozmawiamy przyznają, że musieli podnieść ceny. W Jontku to ok. 8 proc.

– Wszyscy restauratorzy starają się żeby podwyżki nie były większe niż to wynika z inflacji – przekonuje Michał Kowalski, menager restauracji Magia na Starym Mieście w Lublinie. – My także poszliśmy tym kluczem.

Jak w rzeczywistości kształtują się ceny?

W ubiegłym roku za kilogram pierogów z kapustą i grzybami płaciliśmy średnio 20-30 zł. Dziś ich cena dochodzi nawet do 40 zł za kg. Na śledzie, które kosztowały 50 zł/kg dziś trzeba wydać blisko 80 zł. Ryba po grecku, za którą płaciliśmy od 25 do 52 zł poszybowała do 60 zł.

Niemal bez zmian pozostaje średnia cena klusków z makiem, a w niektórych punktach spadła cena świątecznego barszczu – co oczywiście nie jest zasadą, bo w innych zdrożała nawet z 25 do 50 zł za litr.

Trzeba tez pamiętać, że rozbieżności w cenach wynikają często z wykorzystywanych w daniach produktów.

– U mnie w pierogach są suszone prawdziwki i naprawdę ich nie żałuję. Niektórzy dodają pieczarki. I wtedy jest taniej –słyszymy od jednego restauratora ze Starego Miasta. – W śledziach też może być przewaga ryby i np. prawdziwa śmietana lub rodzynki. Albo nawalone cebuli.

Oszczędzamy?

– Liczba klientów zainteresowanych świątecznym cateringiem utrzymuje się w tym roku na bardzo podobnym poziomie co w latach ubiegłych – słyszymy w Magii.

– Mam klientów, którzy od lat zamawiali na święta 3 kg. kołdunów litewskich. Robili to „od zawsze”. W tym roku biorą tylko jeden kilogram.

Podobnych przykładów mogę podać więcej. Klientów jest tyle samo szczegółowo analizują ceny i zamawiają mniej – słyszymy w jednej z osiedlowych garmażerek. – Jest też coś, czego nie było w minionych latach. O ile potrawy wigilijne są wciąż chętnie zamawiane to zainteresowanie mięsem wyraźnie spada. Sprzedawaliśmy zawsze bardzo dużo pieczonego boczku i baleronu białoruskiego. W tym roku znacznie mniej. Podobnie jest z ciastami. Makowiec i piernik wciąż się sprzedaje, ale już z sernika i szarlotki ludzie coraz częściej rezygnują.

Święta na wynos – było – jest