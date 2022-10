11-latka z rowerem na pasach. Nagle wjeżdża w nią daewoo

– Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze. Pamiętajmy, że szczególną ostrożność należy zachować zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych. W takich miejscach na drodze w każdej chwili może pojawić się pieszy. Dlatego też dojeżdżając do przejścia dla pieszych należy zwolnić i z uwagą obserwować otoczenie. Bezwzględnie należy się zatrzymać w sytuacji, gdy inne pojazdy zatrzymały się przed przejściem, aby przepuścić pieszego – apeluje aspirant sztabowy Dorota Krukowska–Bubiło z policji w Zamościu, a robi to informując o wypadku, do którego doszło w środę w miejscowości Kalinowice.

Około godziny 17.45 przejście dla pieszych na drodze powiatowej chciała pokonać 11-letnia dziewczynka. Przeprowadzała rower.

Od strony Pniówka jechała samochodem 19-latka i gdy zobaczyła pieszą, zatrzymała auto. Wtedy na jezdnię weszła dziewczynka z rowerem. W tym momencie została potrącona przez inny samochód – daewoo.

– Dziewczynkę załoga karetki pogotowia przewiozła do szpitala, gdzie wykonano jej szczegółowe badania – podaje policja i dodaje: – Osobówką kierowała 71-letnia mieszkanka gminy Krasnobród, w czasie zdarzenia była trzeźwa. W czasie potrącenia pieszej warunki drogowe były niekorzystne, padał deszcz i było już ciemno, przez co widoczność była utrudniona.