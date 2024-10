Cały ruch jedną jezdnią. Utrudnienia w związku z przebudową ulicy

Przypomnijmy, że prace prowadzone w obrębie ulicy Lwowskiej to największa i najkosztowniejsza (koszt całości, wraz z remontami jeszcze kilku innych ulic to ok. 30 mln zł) z tegorocznych inwestycji drogowych w mieście. Jest realizowana etapami. Na każdym z nich występują utrudnienia.

Już w maju zamknięto fragment od ronda przy rynku Nowego Miasta do wysokości delegatury kuratorium. Wstępnie planowano, że prace potrwają tutaj około 2 miesięcy, ale się przeciągnęły. Na pcozątku września ten odcinek został otwarty, ale ruch wstrzymano na kolejnym, od Lwowskiej 19 do świateł na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II. I tutaj nic się nie zmieni do końca grudnia. Natomiast od środy z ruchu wyłączona zostanie na pewnym odcinku jedna jezdnia al. Jana Pawła II, a ruch w obu kierunkach ma się odbywać drugą.

W ramach tej inwestycji ulica Lwowska jest gruntownie przebudowywana. Dwa tradycyjne skrzyżowania są zamieniane na ronda, ponadto kładziony jest nowy asfalt, budowane chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Zaplanowano również nowe oświetlenie.

Zadanie realizuje firma Zakład Budowlano-Transportowy DROGMOST z Mokrego.