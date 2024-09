Będzie lepsza droga nad zalew. Prace już ruszyły

To wszystko, co dzieje się w bezpośrednim sąsiedztwie Rotundy Zamojskiej i znajdujących się tuż obok ogródków działkowych, to prace prowadzone w ramach dużej inwestycji drogowej, największej z tegorocznych realizowanych w mieście.

Jej zasadniczą część stanowi przebudowa ulicy Lwowskiej (w trakcie realizacji jest już drugi etap), drugą budowa ulic Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty i bocznej Granicznej, zaś trzecią rozbudowa tzw. drogi do strzelnicy.

Przetarg na realizację każdego z elementów tego dużego zadania wartego łącznie ok. 30 mln złotych (blisko 90 procent stanowi dotacja z Polskiego Ładu) wygrała firma DROGMOST z Mokrego. Prace w rejonie Rotundy zobowiązała się wykonać za ok. 6 mln zł. Już ruszyły. Teoretycznie powinny zakończyć się jesienią przyszłego roku. Możliwe jednak, że prace wrejonie Rotundy, działek i zalewu zakończą się wcześniej.

Co tam zaplanowano? Położona ma być nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego i kostki brukowej, powstaną pobocza, także trasy dla pieszych i rowerzystów oraz zjazdy i dojścia do furtek. Pojawi się nowe oświetlenie, a także oznakowanie poziome i pionowe.

Co ważne, zwłaszcza dla osób dojeżdżających na działki, a latem nad zalew, zagospodarowany na parking zostanie plac przy wjeździe do ogródków. Samochody często tam stawały, ale całość nie wyglądała jak parking z prawdziwego zdarzenia. To się zmieni. Ten teren został już wyrównany. Metalowe słupki i szlabany zlikwidowane. Wyburzono także kolidujące z projektem szpecące budynki.

W ramach inwestycji konieczne jest wycięcie części drzew, ale w projekcie zaplanowano nasadzenia zastępcze.