Drogowcy wejdą na Ładną. To część większej inwestycji

O rozpoczęciu prac na ul. Lwowskiej pisaliśmy jakiś czas temu, kiedy firma DROGMOST z Mokrego, zwycięzca przetargu zaczynała tam swoje działania i w związku z tym trzeba było zamknąć spory odcinek dla ruchu. Utrudnienia potrwają tam ok. 2 miesięcy.

Przypomnijmy, że to duża drogowa inwestycja, której koszt sięga ok. 22 mln zł, a dużą część pieniędzy samorząd pozyskał z Polskiego Ładu. W ramach rozbudowy dwa skrzyżowania (to z ulicą Młyńską i z al. Jana Pawła II) mają być zamienione na ronda. Ponadto poprawiona zostanie nawierzchnia, położone nowe chodniki, również ścieżki rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe.

W ramach całego zadania inwestycyjnego, poza Lwowską prace mają objąć też inne ulice, m.in. właśnie Ładną (prace potrwają do połowy lipca), ale również Chrobrego, Andersa, Grechuty i boczną Granicznej. Ta część jest również realizowana przez DROGMOST, za ok. 3 mln zł.

Ponadto w planach jest również rozbudowa droga do strzelnicy (za ok. 5,9 mln zł).