Dosiąść polskiego konika. Szkółka w RPN

To oferta płatna. Obowiązuje do 31 sierpnia. Pojeździć na konikach można pod okiem instruktorki Karoliny między godz. 9 a 12, a także od 13 do 16. Wcześniej można się umówić, telefonując pod nr: 721 411 094.

Ile ta przyjemność kosztuje? Za 10 minut oprowadzania lub jazdy na lonży trzeba zapłacić 15 zl. Zaawansowani mogą jeździć na padoku. Wtedy za 15 minut płacą 20 zł. A jeśli ktoś jest prawie pewien swoich umiejętności, może ruszyć z instruktorem w teren. Koszt godzinnej przejażdżki to 100 zł.