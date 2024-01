Drożeją bilety do ZOO. I to już niedługo

Zimowa promocja w zamojskim ZOO już kolejny rok z rzędu została wprowadzona z początkiem grudnia. Ma obowiązywać jeszcze do końca stycznia. W tym czasie bilety normalne i ulgowe kosztują 20, podczas gdy wcześniej było to odpowiednio 40 i 30 zł.

Natomiast od początku lutego będzie już drożej. I to nie tylko dlatego, że promocja się kończy. Prezydent Zamościa wydał kilka dni temu zarządzenie o nowych stawkach za „usługi świadczone w Ogrodzie Zoologicznym im. Stefana Milera”.

Ile mają kosztować bilety do ZOO po podwyżce? Za normalny zapłaci się 45, a za ulgowy 35 zł. Z kilkuzłotowych zniżek mogą natomiast korzystać posiadacze Zamojskiej Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny, Karty Zamościanina. Symboliczną złotówkę za wejście do ZOO płacą dzieci do 3 lat oraz opiekunowie zorganizowanych grup.

Przypomnijmy, że w okresie zimowym zwierzaki w zamojskim ogrodzie zoologicznym można oglądać w innych godzinach niż np. latem czy wiosną. Od listopada do lutego ZOO czeka na zwiedzających w godz. 9-15. W marcu ten czas zostanie wydłużony do godz. 16, a od maja do 18.