Dwa odcinki ekspresówki czekają na wojewodę

Ponad 18-kilometrowy odcinek od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego wybuduje firma Kolin za kwotę 822,5 mln zł. – Z kolei za realizację ponad 17 km drogi S17 od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego odpowiada firma Budimex. Wartość umowy to 598,2 mln zł – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.

Zamość - Tomaszów Lubelski

Odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ będzie liczył 18,5 km i przebiegać będzie wzdłuż obecnej DK17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice oraz Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego.

Planowanych jest 21 obiektów inżynierskich, w tym m.in. pięć mostów, 12 wiaduktów, kładka dla pieszych oraz siedem przejść dla zwierząt dużych i średnich.

Tomaszów Lubelski - Hrebenne

Odcinek będzie liczył 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Planowanych jest 13 obiektów inżynierskich, w tym osiem wiaduktów i dwa mosty oraz przejścia dla zwierząt.

S17 w przetargu i przygotowaniu

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Kierowcy korzystają już z dwujezdniowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie na etapie realizacji są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego.

– W sierpniu złożyliśmy wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Zamość Wschód - Zamość Południe. Z kolei dla odcinków Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec analizujemy oferty złożone w przetargu –dodaje Łukasz Minkiewicz.

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km).