Dziś do wieczora, od jutra ZOO otwarte krócej

To skrócenie godzin pracy nie jest niczym nadzwyczajnym. Tak dzieje się co roku. W sezonie, czyli od kwietnia do września ZOO jest otwarte dla gości w godz. 9-18. Wraz z początkiem października zamyka się już o godz. 16. Natomiast w listopadzie ten czas zostanie skrócony do godz. 15.

I tak będzie przez całą zimę, aż do końca lutego. W marcu ogród ponownie ma być otwarty do godziny 16, by od kwietnia wydłużyć czas zwiedzania o dwie godziny.

Ceny biletów nie ulegają zmianie. Normalny kosztuje nadal 45, a ulgowy 35 zł. ZNiżki przysługują np. posiadaczom Karty Dużej Rodziny czy też Karty Zamościanina. Szczegóły na stronie internetowej zamojskiego ogrodu zoologicznego.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach, zimą ZOOorganizowało promocje i bilety były wówczas dużo tańsze. Niedługo przekonamy się, czy w tym roku również tak będzie.