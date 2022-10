Dziwna para w aucie przy lesie. Interwencja policjanta z Zamościa

– Policjant z zamojskiego Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego będąc w czasie wolnym od służby, w czwartek wieczorem wybrał się na spacer. Nieopodal lasu zauważył zaparkowany pojazd oraz siedzące w nim dwie osoby, które dziwnie się zachowywały – opisuje asp. szt. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. – Sytuacja wydała się policjantowi podejrzana. Zadzwonił więc do dyżurnego informując, go że osoby w osobowym renault prawdopodobnie posiadają narkotyki.

W pewnej chwili siedzący za kierownicą mężczyzna ruszył w kierunku Zamościa. – Policjant pojechał za nim, informując kolegów z patrolu, którędy się przemieszcza. Kierującego renault policyjny patrol zatrzymał do kontroli drogowej na ulicy Studziennej – relacjonuje Krukowska-Bubiło. – Za kierownicą siedział 25-latek z gminy Sitno. Pasażerką była 31-letnia mieszkanka Zamościa.

Para została skontrolowana. W torebce 31-latki policjanci znaleźli "woreczki strunowe z zawartością suszu roślinnego oraz białych kryształków". – Kobieta mała też przy sobie metalowy młynek oraz gilzę z zawartością suszu. Policjanci zabezpieczyli odnalezione przedmioty i susz – dodaje przedstawicielka zamojskiej Komendy.

Kierujący samochodem i pasażerka renault trafili do policyjnego aresztu. – Po zbadaniu okazało się, że susz to marihuana, a kryształki to mefedron. Z zabezpieczonych przez policjantów środków odurzających można byłoby wykonać blisko trzydzieści porcji dilerskich narkotyków – dodaje Krukowska-Bubiło.

31-latka usłyszała zarzut posiadania środków odurzających i udzielania ich 25-latkowi. Wstępne badanie wykazało, że mężczyzna znajdował się pod wpływem narkotyków. Dodatkowo została pobrana od niego krew do badań. Jeśli potwierdzi się wstępne badanie, to mieszkaniec gminy Sitno będzie odpowiadać za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających.

Za posiadanie i za udostępnianie narkotyków grożą kary do 3 lat więzienia. Za kierowanie pojazdem pod ich wpływem – 2 lata pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy.