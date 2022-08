Jedno z najważniejszych miejsc w historii Zamościa. Rotunda zmienia się kawałek po kawałku

HISTORIA ROTUNDY

Rotunda Zamojska była budowana w latach 1825-1831 jako działobitnia położona ok. pół kilometra od dawnych murów twierdzy Zamość. Została zaprojektowana przez Jana Malletskiego na planie koła o średnicy ponad 50 metrów, z 20 pomieszczeniami w środku i z zewnętrznym dużym dziedzińcem. Gdy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, obiekt był wykorzystywany przez wojsko. Zaś w czasie II wojny światowej przejęło go Gestapo, by utworzyć więzienie śledcze. Przetrzymywano w nim głównie Polaków, ale także m.in. Żydów i obywateli Związku Radzieckiego. Wielu zamordowano wówczas podczas egzekucji. Według szacunków miało tak zginąć nawet 8 tys. osób. Po wojnie w Rotundzie otwarto Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny, a ulicę prowadzącą do zabytkowego obiektu nazwano Drogą Męczenników Rotundy.

To miejsce pamięci jest udostępniane zwiedzającym za darmo. W okresie letnim jest otwarte od godz. 7 do zmierzchu, a w zimowym między 10 a 16.