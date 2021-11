Kiedy przyszła policja, schował się w łóżku. Wszystko to na nic

Obaj znaleźli się na celowniku zespołu poszukiwań Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. W piątek funkcjonariusze zatrzymali 30-latka. - Mieszkaniec Zamościa ukrywał się przed organami ścigania, chcąc uniknąć wymierzonej przez sąd kary. Poszukiwanego wydanym przez sąd listem gończym policjanci odnaleźli w jednym z mieszkań na terenie miasta – informują mundurowi.

Kiedy przyjechali na miejsce, kobieta znajdująca się w mieszkaniu zapewniała, że 30-latka nie ma w domu. Nie przekonała policjantów, którzy poszukiwanego znaleźli schowanego w łóżku.

- Został zatrzymany i trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata. W przeszłości dopuścił się rozboju – dodaje policja.

W czwartek udało się zatrzymać 35-latka z gminy Szczebrzeszyn. Funkcjonariusze odnaleźli go w jednym z domów na terenie gminy Miączyn. - Przed policjantami ukrywał się na strychu domu swojej znajomej. 35-latek został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego. Do odbycia ma karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w łącznym wymiarze 15 miesięcy – informują mundurowi.