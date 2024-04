Kopciuchów mniej. Miasto dopłaca do wymiany pieców

Do magistratu wpłynęło w wyznaczonym terminie dokładnie 14 kompletów dokumentów. Teraz będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Jeśli przejdą ten etap pomyślnie, to właściciele tzw. kopciuchów dostaną wsparcie na wymianę ich na piece ekologiczne, opalane gazem lub na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Maksymalna kwota dotacji to w przypadku osób fizycznych 60 procent kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Ten program jest realizowany od 2016 roku. Cieszy się sporym zainteresowaniem. Do 2023 samorząd wydał na niego 1 mln 720 tys. zł, dzięki czemu wymieniono ok. 300 starych pieców.

Niezależnie od oferty miasta, zamościanie mogą korzystać z programu „Czyste powietrze, w ramach którego do wzięcia są pieniądze na ten sam cel, a także np. docieplenie domów jednorodzinnych. Punkt konsultacyjny mieści się w budynku UM przy ul. Partyzantów 10. Można w nim we wtorki (w godz. 10-16) i w czwartki między 8 a 13 (zapisy na wizyty pod nr tel.: 84 677 24 31) wszystkiego się dowiedzieć, złożyć wniosek o dofinansowanie, a nawet uzyskać pomoc przy jego wypełnieniu i rozliczeniu dotacji.

Do końca ubiegłego roku w ramach programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy Zamościa złożyli 697 wniosków, z których zrealizowano prawie połowę, a dotacje wyniosły ponad 7,7 mln zł.