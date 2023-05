Lato coraz bliżej. Będzie zamojskie, teatralne (program)

Radni nie chcą żeby hala była zabytkiem "Rozporządzanie tym mieniem zostanie ograniczone"

Puławski samorząd zamierza zwrócić się do lubelskiego konserwatora, by ten nie włączał hali sportowej przy al. Partyzantów do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Urzędnicy wskazują przy tym nieścisłości w karcie budynku przygotowanej na zlecenie LWKZ.