Lubelskie. Pił alkohol i zażył narkotyki. 30-latek trafił do aresztu po potrąceniu kobiety

– Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek na ulicy Tomaszowskiej w Krasnobrodzie – precyzuje st. asp. Dorota Krukowska–Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. – Kierujący oplem potrącił przechodzącą przez oznakowane przejęcie dla pieszych 59-latkę. Kobieta z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie kierującego wskazało, że podczas zdarzenia miał on ponad 1,5 promila. Dodatkowo badanie na obecność narkotyków wykazało, że 30-latek z powiatu tomaszowskiego znajdował się też pod ich wpływem.

Mężczyzna usłyszał zarzuty "spowodowania wypadku drogowego, podczas którego kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających".

Na wniosek policjantów i prokuratury sąd zdecydował, że 30-latek zostanie tymczasowo aresztowany, na 3 miesiące.

Mieszkańcowi powiatu tomaszowskiego grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.