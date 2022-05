Michał Archanioł jak nowy. I wróci na swoje miejsce w Zamościu

Praca dla wolontariuszy przy dużym festiwalu w Zamościu

Wpisać sobie w CV takie doświadczenie zawodowe, to nie byle co. Poznanie od podszewki dużej imprezy też jest cenne. Bo wolontariusze poszukiwani do pracy podczas XXI Festiwalu Polskiego Radia i Teatru Polskiej Telewizji „Dwa Teatry – Zamość 2022” pieniędzy nie dostaną.