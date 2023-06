Narodziny w zamojskim ZOO. Luśka została mamą. Nie tylko ona

0 A A

Nowa zeberka w zamojskim stadzie to chłopiec. Jeszcze nie otrzymał imienia. Pracownicy ZOO czekają z tym do czasu, aż samczyk będzie już naprawdę silny i samodzielny (fot. ZOO Zamość)

Narodzin młodych z tego gatunku było już w historii zamojskiego ZOO co najmniej kilka. I choć nie jest to sensacja, to jednak pojawienie się kolejnej zebry równikowej ucieszyło wszystkich pracowników ogrodu. A to nie jedyne młode, jakie ostatnio przyszło tutaj na świat.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować