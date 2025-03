Trudności, które spotkały KGHM BC Polkowice są powszechnie znane. Drużynę z powodu problemów finansowych w trakcie sezonu opuściła większość zawodniczek. Koszykarki, które pozostały to zawodniczki trzeciego planu albo grające na poziomie I ligi. W zespole nie ma też trenera Karola Kowalewskiego. Selekcjoner reprezentacji Polski swoje nowe miejsce odnalazł w ... Lublinie.

W tej sytuacji niedzielne spotkanie zapowiadało się na egzekucję zespołu z Polkowic. I... rzeczywiście tak się stało. Młode podopieczne Tomasza Baszaka przegrały aż 27:128. Takiego lania nie otrzymały jeszcze w tym sezonie. W zespole, który w poprzednim sezonie wygrał mistrzostwo Polski punktowały zaledwie dwie zawodniczki – Klaudia Pilichowska i Julia Jeziorna. Ta druga w poprzednich latach grała w Polskim Cukrze AZS UMCS Lublin, gdzie jednak była głęboką rezerwową.

Karol Kowalewski wykorzystał niedzielne zawody, aby dać szansę rezerwowym. Mnóstwo minut otrzymały chociażby Martyna Goszczyńska czy Maja Kusiak. Najlepsze była jednak te, które zazwyczaj nie zawodzą, czyli Laura Miskiniene oraz Magdalena Szymkiewicz. Litwinka zdobyła 18 pkt, a Szymkiewicz do 21 „oczek” dołożyła jeszcze 9 asyst.

Do zakończenia sezonu pozostała już tylko jednak kolejka. W niej Polski Cukier AZS UMCS Lublin pojedzie do Gdyni. Lider Orlen Basket Ligi jest już pewny przystąpienia do fazy play-off z pierwszej pozycji. Lublinianki natomiast mogą skończyć ten etap rozgrywek nawet na piątej pozycji.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin – KGHM BC Polkowice 128:27 (28:7, 32:6, 30:10, 38:4)

Lublin: Ullmann 19 (5x3), Muldrow 18, Stanacev 9 (1x3), Goszczyńska 8, Kulińska 7 (1x3) oraz Szymkiewicz 21 (2x3), Miskiniene 18, Kusiak 16 (2x3), Johnson 12 (1x3).

Polkowice: Jeziorna 16 (2x3), Pilichowska 11 (2x3), Gołębiewska 0, Witkowska 0, Michalczuk 0 oraz Bobowska 0, Szymaszek 0, Babczyńska 0.

Sędziowali: Nawrocki, Łata i Butenko-Nycz. Widzów: 700.