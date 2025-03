Lubelskie Stare Miasto i okolice przyciągają reżyserów, którzy szukają autentycznych, historycznych plenerów. Często miasto „gra” inne lokalizacje – w wielu filmach przedstawia Warszawę z czasów II wojny światowej lub XIX-wieczne polskie miasta. To właśnie w Lublinie kręcono sceny do takich produkcji jak "Chopin. Pragnienie Miłości" czy "Przysięga Ireny". Lublin bardzo dobre grał także samego siebie w filmach takich jak "Volta", czy "Carte Blanche", albo nominowany do Oscara "Prawdziwy ból".

Nie tylko dramaty historyczne odnajdują w Lublinie swoje idealne tło. W latach 90. na ulicach miasta realizowano popularne seriale telewizyjne, a w XXI wieku Lublin pojawił się nawet w teledyskach i krótkich formach filmowych. Nie brakuje również odniesień do Lublina w animacjach czy dokumentach.

Czy wiesz, które polskie i zagraniczne produkcje były tutaj kręcone? Potrafisz rozpoznać słynne miejsca na ekranie? Jeśli jesteś miłośnikiem kina, koniecznie sprawdź się w naszym quizie!

Lublin w literaturze – miasto z historią i legendami

Miasto od wieków inspirowało pisarzy. W literaturze Lublin pojawia się zarówno jako miejsce rzeczywiste, jak i sceneria pełna magii i tajemnicy. Bolesław Prus, który spędził tutaj część swojego życia, umieścił Lublin w powieści "Lalka", chociaż oficjalnie jest to Warszawa. Mało kto jednak wie, że plan Warszawy z książki to tak naprawdę plan Lublina.

Współcześni autorzy także chętnie sięgają po to miasto – jego niezwykły klimat oddają zarówno książki historyczne, jak i kryminały czy powieści fantasy. Lublin nie tylko pojawia się w książkach – to także miasto, w którym urodziło się wielu znanych pisarzy. Max Czornyj, adwokat i autor thrillerów pochodzi właśnie z Lublina.

Czy potrafisz wskazać, w których książkach pojawia się Lublin? Znasz pisarzy, którzy tu się urodzili lub tworzyli? A może słyszałeś o tajemniczych legendach, które stały się inspiracją dla literatury? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym quizie!

Lublin w muzyce – czy rozpoznasz te dźwięki?

Nie tylko literatura i film oddają ducha Lublina – miasto pojawia się także w piosenkach. Wielu polskich artystów, zarówno tych tworzących hip-hop, jak i muzykę rockową, wplata do swoich tekstów odniesienia do Lublina. Zespół Brathanki w jednej ze swoich piosenek nawiązuje do miasta, a legendarny zespół Budka Suflera wywodzi się właśnie stąd.

Czy jesteś w stanie wskazać inne muzyczne tropy związane z Lublinem? Rozpoznasz artystów, którzy śpiewali o mieście lub w nim tworzyli? Jeśli tak – koniecznie podejmij wyzwanie i sprawdź się w naszym quizie!