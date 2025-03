Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie poinformował na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Władze miasta zaapelowały o unikanie przebywania na terenie Parku Miejskiego przy alei Jana Pawła II.

– Decyzja ta ma na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby oraz umożliwienie odpowiednim służbom przeprowadzenia działań zabezpieczających – wyjaśnił ratusz.

Strefą objętą zakażeniem została strona północno-wschodnia, czyli ul. Ceramiczna, ul. Klinkierowa do północnej strony ul. Elizy Orzeszkowej, północna część ul. Nadrzecznej, północno-zachodnia strona "promenady" wzdłuż rzeki Włodawka, ul. Podzamcze, ul. Graniczna, ul. Przemysłowa od strony zachodniej, południowa część ul. Podchorążych, południowa część ul. Szpitalnej, południowa strona ul. Wspólnej, do ul. Korolowskiej, wschodnia strona ul. Korolowskiej, północno-zachodnia część ul. Diamentowej, następnie od zachodniej strony ul. Diamentowej do ul. Klinkierowej wzdłuż ul. Bursztynowej od strony południowej.

To drugie w tym roku ognisko HPAI w województwie lubelskim. Pierwsze zostało stwierdzone u padłego łabędzie w gminie Puławy.

W Dzienniku Ustaw Województwa Lubelskiego opublikowano rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, w którym oprócz obszaru zagrożonego wypisano także nakazy i zakazy dotyczące utrzymywania i transportu drobiu oraz precyzuje zasady oznakowania granic strefy poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych na drogach.

W całej Polsce od początku roku stwierdzono 34 ogniska grypy drobiu, w tym 20 ognisk wykrytych u ptaków dzikich.

Według informacji na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, jak dotychczas stwierdzono na świecie mniej niż 1 tys. przypadków zakażenia człowieka wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1. Ryzyko przeniesienia zakażeń na ludzi określane jest jako niskie.

