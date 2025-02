Spektakl w Andersenie na zakończenie ferii

– Moc wyjątkowych atrakcji, międzypokoleniowa energia, ciekawe pomysły na wspólne spędzanie zimowych dni – to właśnie przygotowaliśmy dla lubelskich rodzin na ferie. Dzieci wraz z bliskimi zgłębiały tajniki aromatycznych zapachów i smaków podczas warsztatów zielarskich, spędziły miło czas przenosząc się w świat bajek i baśni podczas wizyty w teatrze czy kinie oraz dowiedziały się co skrywa Lublin pod ziemią. To była kolejna obok akcji „Zima w mieście” propozycja Miasta na dobiegające końca ferie zimowe w Lublinie.– mówi Anna Augustyniak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Ostatnia z przygotowanych propozycji to spektakl „Wilk i trzy świnki oraz leśniczy, co strzeże dziczy”, na którą w środę, 26 lutego zaprosił Teatr Andersena. Inspirowane baśniami Braci Grimm widowisko to magiczna przygoda dla małych i dużych, wciągająca w świat niezwykłych historii i wyjątkowych bohaterów. Na spektakl, przyszły dzieci z rodzicami albo dziadkami do siedziby teatru w Centrum Spotkania Kultur (pl. Teatralny 1).

Organizatorami akcji „Rodzinne ferie jak z bajki” był Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin we współpracy z Herbapol – Lublin S.A., Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN”, Kinem Bajka oraz Teatrem im. H.Ch.Andersena.