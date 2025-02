Tyranozaury i brachiozaury powróciły do życia w żłobku nr 9 w Lublinie

Spektakl w Andersenie na zakończenie ferii

„Rodzinne ferie jak z bajki” to pomysł na zimowy odpoczynek dla najmłodszych spędzających ferie w Lublinie. Realizowana w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus” inicjatywa to cykl bezpłatnych atrakcji skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców lub dziadków. W programie były m.in. seanse kinowe, warsztaty zielarskie czy zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej.