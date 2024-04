Ostatnie starcie wyborcze na Zamojszczyźnie. Gdzie mieszkańcy idą do urn?

Jeśli chodzi o miasta powiatowe, to w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim dogrywki nie będzie. Głosować mają w niedzielę natomiast mieszkańcy Zamościa i Biłgoraja. Bo tutaj pierwsza tura rozstrzygnięcia nie dała. A jak to wygląda w poszczególnych gminach? Przypominamy.

POWIAT BIŁGORAJSKI

Dogrywka szykuje się w Aleksandrowie. W drugiej turze zmierzą się wieloletni wójt Józef Biały, startujący z własnego komitetu wyborczego (zdobył 493 głosy, 31,40 proc.) i należący do Suwerennej Polski Andrzej Borowiec z KW Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego (668 głosów, 42,55 proc.)

Druga tura będzie też w gm. Biłgoraj. Spotkają się w niej startujący z własnego komitetu, ale należący do PSL Wojciech Dziduch (2539 głosów, 46,61 proc.) z Dariuszem Świerczyńskim (1556 głosów, 28,57 proc.).

Pierwsza tura wyborów rozstrzygnięcia nie przyniosła również w Goraju. Do drugiej tury przeszli burmistrz Antoni Łukasik (796 głosów, 38,31 proc.) i Piotr Kiełbasa z PiS (678 głosów, 32,63 proc.).

POWIAT HRUBIESZOWSKI

Na drugą turę szykuje się Krzysztof Bożek, wójt Horodła (KWW Nasza Gmina Horodło). Zdobył 948 głosów, co dało mu poparcie na poziomie 45,27 proc. W dogrywce spotka się z Pawłem Kłosiskim z Trzeciej Drogi (PSL), który w niedzielę 7 kwietnia zdobył 815 głosów (38,92 proc.).

Zmiany będą na pewno nastąpią w gminie Werbkowice. Tutaj kandydatów było wyjątkowo dużo, bo siedmioro. Dlatego druga tura jest nieunikniona. Przeszła do niej Monika Podolak, sekretarz UM w Hrubieszowie. Startowała z własnego komitetu, zdobyła 1131 głosów (31,36 proc.).

>>> Były poseł został radnym. Kto jeszcze w Radzie Powiatu Hrubieszowskiego? <<<

Drugą kandydatką na wójta Werbkowic jest na wybory 21 kwietnia Maryla Symczuk (miała własny komitet, należy do PiS). Kiedyś była starostą hrubieszowskim, ostatnio zarządzała Cukrownią Werbkowice. Zagłosowało na nią 572 wyborców (15,86 proc.).

Walkę o reelekcję przegrała 7 kwietnia dotychczasowa wójt Agnieszka Skubis-Rafalska (560 głosów, 15,53 proc.).

POWIAT TOMASZOWSKI

W niedzielę głosować będą mieszkańcy miasta i gminy Łaszczów. Dotychczasowa burmistrz Aleksandra Pietrasz, startująca z własnego komitetu wyborczego uzyskała w pierwszej rurze poparcie 749 osób (29,20 proc.), dlatego w drugiej zmierzy się z byłym burmistrzem Mariuszem Zającem, na którego zagłosowało 876 wyborców (34,15 proc.).

>>> PiS Zostaje przy włądzy. W tym powiecie ma ponad połowę mandatów <<<



Dogrywka szykuje się też Tyszowcach. Do drugiej tury przeszli dotychczasowy burmistrz Andrzej Pogórski (1006 głosów, 37,65 proc.) oraz jego konkurent popierany przez PiS Robert Bondyra (1196 głosów, 44,76 proc.).

Za kilka dni okaże się, czy wójtem Ulhówka pozostanie Łukasz Kłębek (zdobył 777 głosów, 38,64 proc. poparcia) czy Mariusz Skorniewski (668 głosów, 33,22 proc.). Obaj są bezpartyjni i startowali z własnych komitetów wyborczych.

POWIAT ZAMOJSKI

W niedzielę do urn pójdą mieszkacy gminy Adamów. Bo dotychczasowy, wieloletni wójt Dariusz Szykuła ma 40,50 procent poparcia (921 głosów), a to było za mało, aby wygrać. Jego konkurentem 21 kwietnia będzie Krzysztof Pilip (544 głosy, 23,92 proc.). Obaj są bezpartyjni i startowali z własnych komitetów.

O reelekcję będzie walczył również wójt Grabowca Bartosz Popek z KWW Nadzieja Gminy (833 głosy, 48,51 proc.). Jego konkurentka to Agnieszka Rachańska z KWW Wspólnie i w Zgodzie (574 głosy, 33,43 proc.).

>>> Były komendant straży zdobył mandat. Kto jeszcze w Radzie Powiatu Zamojskiego? <<<

Do drugiej tury dojdzie również w gminie Sułów. Dotychczasowy wójt Leon Bulak zdobył poparcie 712 wyborców, co dało 36,22 proc., a na jego najsilniejszego konkurenta Piotra Kaliszewskiego (należy do PiS) zagłosowało 565 osób (28,74 proc).

Swojego burmistrza wybiorą również mieszkańcy miasta i gminy Szczebrzeszyn. Tutaj dotychczasowy szef samorządu Henryk Matej do wyborów w ogóle się nie zgłosił. Chętnych do zastąpienia go było aż pięciu, ale żaden nie zdobył wystarczającego poparcia, by wygrać w pierwszej turze.

Do drugiej przeszli więc 37-letni Rafał Kowalik, startujący z KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”. Miał dwa tygodnie temu najlepszy wynik. Zdobył 1290 głosów, co dało mu poparcie na poziomie 29,20 proc. Jego konkurentem będzie 59-letni Zbigniew Paprocha, należący do PSL, ale startujący z KWW „Wspólna gmina. Wspólne sprawy”. Poparło go 951 wyborców (21,53 proc.).