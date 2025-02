Nietrzeźwy 21-latek jeżdżąc Audi uszkodził BMW. Potem próbował uciekać

W nocy z soboty na niedzielę dyżurny zamojskiej komendy został powiadomiony o tym, że w Łabuniach po parkingu Audi jeździł nietrzeźwy kierujący. Uszkodził zaparkowane tam BMW i odjechał z miejsca zdarzenia.

Skierowani tam policjanci ruchu drogowego opisywany w zgłoszeniu pojazd zauważyli na jednej z ulic Łabuń. Kierowca Audi zignorował polecenia policjantów, gwałtownie przyspieszył i podjął próbę ucieczki wyjeżdżając na drogę krajową numer 17. Kierując się w stronę Tomaszowa Lubelskiego w Wólce Łabuńskiej skręcił na teren prywatnej posesji, pozostawił samochód i wraz z pasażerem kontynuował ucieczkę pieszo.

Policjanci ruszyli za nimi i szybko udaremnili im ucieczkę. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

Kierującym Audi był 21-letni mieszkaniec gminy Trawniki, pasażerem: 29-latek z gminy Milejów. Obaj byli nietrzeźwi. Kierowca w organizmie miał prawie 2 promile, a pasażer ponad 1,5 promila.

Sprawdzając w systemach informatycznych policjanci ustalili, że 21-latek posiadał również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Obaj zostali doprowadzeni do komendy i osadzeni w policyjnym areszcie. Wczoraj 21-latek usłyszał zarzuty: odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów oraz zarzut niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Oba przestępstwa zagrożone są karami pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.