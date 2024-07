Nowa dyrektor w kuratorium. Pokonała w konkursie wielu kandydatów

O poszukiwaniach dyrektora delegatury w Zamościu pisaliśmy w zeszłym miesiącu. Już wiadomo, że stanowisko to od początku tego miesiąca zajmuje Katarzyna Wołoszyn, jedna z siedmiorga kandydatów, którzy wzięli udział w konkursie.

Przypomnijmy, że etat było do wzięcia, bo na początku roku zwolniła go Monika Żur, która została dyrektorem Wydziału Oświaty UM Zamość. Jej obowiązki, do czasu rozstrzygnięcia konkursu przejęła wieloletnia wizytator Anna Startek.

Nowa dyrektor jest polonistką z wykształcenia. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na wydziale humanistycznym UMCS w Lublinie.

Przez lata pracowała jako nauczycielka w szkołach podstawowych, gimnazjum i zamojskich szkołach średnich. Miała też pięcioletnią przerwę od edukacji, gdy była zatrudniona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Później wróciła do nauczania, pracowała w Zespole Szkół nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

- Uczyłam tam języka polskiego i informatyki, społecznie pełniłam funkcję wicedyrektora, ale również rzecznika praw ucznia. I muszę przyznać, że ta ostatnia funkcja była dla mnie wyjątkowo ważna, bo wyboru mnie dokonała młodzież – mówi Katarzyna Wołoszyn.

Dodaje, że lata pracy poza szkołą pozwoliły jej do oświaty wrócić z nowym, świeżym spojrzeniem na edukację. Jeszcze mocniej teraz dostrzega potrzebę gruntownego zreformowania systemu.

– Odkąd pracuję w zamojskiej delegaturze odbyłam wiele spotkań z samorządowcami, dyrektorami, nauczycielami. Chcę, by kuratorium nie było postrzegane przez te grupy postrzegane jako miejsce opresji, ale wsparcia dla nich. Tylko dzięki temu uda się wypracować właściwy model szkolnictwa – uważa Wołoszyn.

Nowa dyrektor była w przeszłości radną miejską Zamościa dwóch kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej. W wyborach samorządowych 2014 z list Koalicji Obywatelskiej startowała do Sejmiku Wojewódzkiego. W 2019 roku stanęła na czele Zamojskiej Rady Kobiet. Była przewodniczącą tego organu przez rok.