Poseł PiS chce być prezydentem Zamościa. Wyrzucą go z partii?

Dotychczas oficjalnie potwierdzonych kandydatów na prezydenta Zamościa było troje. To urzędujący obecnie na tym stanowisku Andrzej Wnuk, który startuje z własnego komitetu, ale kolejny raz z poparciem PiS, Agnieszka Jaczyńska – kandydatka Koalicji Obywatelskiej, popierana też przez środowiska zamojskiej Nowej Lewicy oraz bezpartyjny radny Rafał Zwolak.

Już jakiś czas temu pisaliśmy, że do wyborczego wyścigu stanie najprawdopodobniej również Sławomir Zawiślak, parlamentarzysta PiS kilku kadencji. Jako kandydata rekomendowali go zresztą lokalni działacze partii, ale ostatecznie na poziomie województwa zapadła decyzja o poparciu dla Wnuka.

Tymczasem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, którego Zawiślak jest prezesem, zarejestrowało własny komitet wyborczy i posła wskazało jako kandydata na prezydenta Zamościa.

– Przychodzili do mnie liczni mieszkańcy Zamościa i namawiali, aby zdecydować się kandydować – powiedział dziś na konferencji prasowej Sławomir Zawiślak. Dodał, że wyborcy oczekują „pewnych nowych trendów w polityce miejskiej i zmian”. – Postanowiłem więc przyjąć to społeczne wskazanie mojej osoby– tłumaczył poseł PiS, dodając, że do wyborów idzie z hasłem”Współpraca, rozwój, dbałość o wartości”.

Dziennikarze pytali, czy nie obawia się w tej sytuacji konseekwencji ze strony władz partii, do której należy. W weekend w internecie zaczęło bowiem krążyć oświadczenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PiS, z którego wynika m.in., że jeżeli Zawiślak podejmie decyzję o kandydowaniu, to władze wojewódzkie wystąpią do centralnych o natychmiastowe wykluczenie go z klubu PiS i ugrupowania.