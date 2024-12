Projekt budżetu dla Zamościa. Bez kredytu się nie obędzie

Została ona przygotowana przez prezydenta, ale o jej ostatecznym kształcie zdecydują radni. Nad finansami miasta będą debatować podczas posiedzeń komisji i decydować o ich kształcie w trakcie sesji, która została zaplanowana na piątek 20 grudnia. Natomiast już teraz to i owo, na podstawie projektu, można o przyszłorocznym budżecie Zamościa powiedzieć.

Wydatki wyższe niż dochody

Założono w nim, że dochody wyniosą ponad 746 mln zł (na 2024 planowano je na poziomie 626 mln zł). Natomiast wydatki sięgnąć mają według planów przeszło 764 mln zł (w 2024 – 664 mln zł). Ponad 17,6 mln zł deficytu samorząd planuje pokryć kredytem. Rozchody czyli koszty spłaty wcześniejszych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych określono na poziomie ponad 16 mln zł.

Jak wynika z projektu, wydatki majątkowe, czyli głównie na inwestycje wyniosą w przyszłym roku ok. 122 mln zł. Gdy rok temu planowano budżet na 2024 na inwestycje zamierzano wydać przeszło 146 mln zł.

Inwestycje w drogi i nie tylko

W przyszłym roku zamościanie mogą spodziewać się kilku dużych inwestycji drogowych.

Przebudowę ulic przewidziano w ramach zadań osiedowych z budżetu obywatelskiego. Dotyczy to m.in. ul. Młodzieżowej, Poprzecznej, Janowickiej, Grabowej i Jodłowej czy bocznej ul. Majdan (każde zadanie to koszt ok. 120 tys. zł).

Będą też większe drogowe wydatki. Jak np. ponad 15 mln zł na budowę układu drogowego w podstrefie ekonomicznej. Pieniądze na dofinanowanie tego zadania zostały pozyskane jeszcze w poprzedniej kadencji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Około 14,5 mln planuje się wydać na przebudowę ulicy Akacjowej i Lazurowej. Rządowa dotacja w tym przypadku stanowi 50 procent kosztów.

Kończona ma być w przyszłym roku (za w sumie kilkanaście milionów złotych) największa z rozpoczętych w 2024 drogowych inwestycji czyli przebudowa Lwowskiej i budowa Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej oraz przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu To zadanie również ma już dawno zapewnione dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowana zostanie również szacowana na ok. 2,3 mln zł (dotacja ok. 1 mln zł) budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego. Ok. 5 mln zł miasto wyda na ulice Konwaliową i Chłodną. Ma na to dotację w wysokości 2,9 mln zł. Za ok. 1,2 mln zł na os. Zamoyskiego 8 ma powstać droga dojazdowa.

Mniej więcej milion pójdzie na opracowanie dokumentacji technicznej do budowy dróg w kolejnych latach. Na wykup gruntów pod inwestycje miejskie przewidziano półtora miliona.

Kontynuowana będzie również (za ok. 20 mln zł, również ptzy wysokim wsparciu zewnętrznym) modernizacja i rozbudowa obiektów OSiR czyli m.in. stadionu. Ponad 6,6 mln ma kosztować rozbudowa ogrodu zoologicznego z unijną dotacją w wysokości 4,2 mln zł.

Jest też plan, by za ok. 3,3 mln zł przeprowadzić modernizację oświetlenia ulicznego. Tyle samo przewidziano na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2.

W przyszłorocznym budżecie znalazła się też tężnia solankowa, która za ok. 1,2 mln zł miała powstać w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2024. W ramach przyszłorocznego BO powstanie zaś kładka nad Łabuńką za ok. 1,3 mln zł.

Kasa dla kultury

A czego mogą się spodziewać po przyszłym roku instytucje kultury? Wydatki na ich zadania własne zamkną się kwotą ok. 17,3 mln zł.

Orkiestra Symfoniczna na bieżące utrzymanie ma dostać ok. 4,5 mln zł, Zamojski Dom Kultury – 2,7 mln zł, Biuro Wystaw Artystycznych – 755 tys. zł, Książnica Zamojska – 4,7 mln zł, a Muzeum Zamojskie – 4,5 mln zł.

Instytucje te mogą też liczyć na dotacje przy realizacji organizowanych przez siebie imprez. Na Zamojski Festiwal Kultury „arte cultura, musica,...” samorząd chce wyłożyć 100 tys. zł, a na Zamojskie Lato Teatralne – 200 tys. zł. Natomiast 70 tys. zł zaplanowano na Międzynarodowy Festiwal Eurofolk, 30 tys. zł miałby kosztować Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego, po 20 tys. przewidziano na zorganizowanie Nocy Świętojańskiej i kolejne wydania Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego, natomiast 10 tys. na Zamojską Ulicę Poetycką.

Książnica Zamojska może też liczyć na ponad 26 tys. zł, za które zabezpieczy wkład własny na zakup nowości czytelniczych oraz II etap tworzenia „Cyfrowego Archiwum Dzieci Zamojszczyzny”. Z kolei Muzeum Zamojskie ma otrzymać 133 tys. zł na wykonanie modernizacji projektorów w Prochowni, wykonanie i montaż ekranu wraz z kalibracją obrazu.