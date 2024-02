Przeprosiny albo proces. Konflikt między radnymi. Kiedyś byli w jednej partii

To było pomówienie?

Odpowiedzi doczekał się miesiąc później, w ostatni poniedziałek, na kolejnej sesji. Chyba nie takiej się spodziewał. W punkcie przewidzianym na wolne wnioski Zagdański odczytał treść „wezwania do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych”, jakie jego pełnomocnik wysłał do Walewandra. W piśmie padło stwierdzenie, że słowa ze styczniowej sesji były pomówieniem i miały na celu poniżenie Zagdańskiego w opinii publicznej oraz mogły się przyczynić do utraty zaufania do niego.

Dlatego adwokat, w imieniu swojego klienta, zażądał publikacji przeprosin w lokalnej prasie oraz wpłaty 1000 zł na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach pod Zamościem. Walewandrowi dano na to 30 dni.

– Oczekuję na pańskie działania. Jeśli tych działań pan nie podejmie, spotkamy się na drodze postępowania sądowego – skwitował w poniedziałek Dariusz Zagdański.

Czy radny Walewander zamierza te oczekiwania spełnić? Na razie decyzji nie podjął, konsultuje ją z własnym prawnikiem. – Na tej sesji jesienią, która tak interesuje pana Zagdańskiego byłem. Musiałem ją opuścić z ważnych powodów osobostych, o których nie chcę publicznie mówić. Nie wiem czy go przeproszę, ale uważam, że gdyby miało do tego dojść, to radny Zagdański najpierw powinien przeprosić mnie za słowa, które wypowiadał i za to, co mi zarzucał – ucina Walewander.