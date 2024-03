Rolnicze protesty. Będą duże problemy z przejazdem przez Zamość. Gdzie jeszcze?

O planowanych na środę pikietach pisaliśmy już kilka dni temu >>> Zablokują Lublin. Mapa i lista dróg. Policja opublikowała specjalną mapę z naniesionymi punktami, gdzie w środę można spodziewać się największych utrudnień. Nie było na niej Zamościa, ale wiadomo, że także w tym mieście na ulicach pojawią się rolnicze ciągniki.

Z opublikowanego w poniedziałek komunikatu wynika, że o godz. 10 około 100 ciągników i 30 aut osobowych ruszy z leśnego parkingu w miejscowości Karp. Drogą krajową nr 74 mają jechać w stronę Zamościa, dalej ulicą Hrubieszowską do ronda Honorowych Dawców Krwi, później ul. Wyszyńskiego, Peowiaków, Piłsudskiego i do Lubelskiej, a nią do ronda Leopolda Skulskiego (tzw. rondo sitanieckie), gdzie zaplanowana jest trwająca 3 godziny blokada.

Samochody mają tam być przepuszczane tylko co jakiś czas. Mniej więcej ok. godz. 14 protestujący ruszą w drogę powrotną ulicą Legionów, przez rondo Honorowych Dawców Krwi, a następnie ulicą Hrubieszowską (dk 17) w kierunku Hrubieszowa do Parkingu Leśnego w Karpiu.