Ruszył proces po śmierci Eryka. „Ciągle widzę to pobite dziecko”

– Chciałabym, żeby to się jak najszybciej skoczyło. Żeby jak najszybciej sąd zastosował to, co powinien. Sprawiedliwie, uczciwie, adekwatnie do czynu. Żebym mogła się pozbierać jakoś emocjonalnie, bo teraz to się nie da. Nic teraz nie pomaga – powiedziała nam Iwona Kasprzak. I płacząc dodała: – Ciągle mam to w głowie. Ciągle widzę to pobite dziecko. Kiedy zapadnie wyrok, to może Eryk nie będzie się mi śnił nocami po prostu, bo teraz to ciągle do mnie wraca.

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na drugą połowę marca.