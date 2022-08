Stolica Języka Polskiego. Festiwal ze Szczebrzeszyna zaczął się w Zamościu

Awantura o festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie

Spór wokół Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Organizująca go od lat Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń nie otrzymała ministerialnego dofinansowania na jego tegoroczną edycję. Pieniądze trafiły za to do Fundacji Czułego Barbarzyńcy, czyli organizatora pierwszej edycji spotkań literackich. Co więcej: Czuły Barbarzyńca opatentował nazwę „Szczebrzeszyn Stolica Języka Polskiego”.