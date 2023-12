Suknia od TVN-u na aukcji. Można licytować

Niedawno postanowiła jednak tej sukni się pozbyć. Wystawiła ją na sprzedaż na portalu aukcyjnym. – Jest warta około 7 tys. zł. Ja postanowiłam zacząć licytację od 2 tys. Pieniądze chcemy przeznaczyć dla Spichlerza św. Brata Alberta w Zamościu, bo sama wspierałam go od lat i wiem, ile dobrego tam robią dla osób potrzebujących – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

>>> Szykują ponad 100 paczek dla ubogich rodzin. Zbiórka u św. Brata Alberta trwa <<<

Dodaje, że tak zdecydowała, bo po prostu lubi pomagać i zarówno podczas pobytów w Polsce, jak i pracując w Londynie bardzo chętnie włącza się w najróżniejsze charytatywne przedsięwzięcia.

Licytacja na allegro.pl została zaplanowana do 21 grudnia. Chodzi o to, by pozyskane pieniądze jeszcze przed świętami trafiły do zamojskiej parafii, przy której działa jadłodzielnia.