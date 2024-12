Świetlisty anioł na Rynku Wielkim. Na nową ozdobę miasto nie wydało ani złotówki

Młody pomocnik Ruchu Chorzów na celowniku Motoru Lublin

W przerwie zimowej Motor Lublin chce przeprowadzić trzy-cztery transfery do klubu. Można się jednak także spodziewać, że do drużyny trenera Mateusza Stolarskiego dołączy kilku młodych zawodników. Jednym z takich graczy może być Bartłomiej Barański. Według „Przeglądu Sportowego” rozmowy w sprawie przenosin 18-latka do beniaminka PKO BP Ekstraklasy trwają.