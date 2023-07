Transakcje między uczelniami. AZ kupiła budynek od UP

Nowy adres to Szczebrzeska 102 w Zamościu. Budynek w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5, o powierzchni 3200 m. kw., w którym kiedyś odbywały się zajęcia lubelskiego UP, należy teraz do AZ. Mają się w nim odbywać zajęcia, prowadzona tam będzie również działalność naukowa.

Dodatkowe sale wykładowe na pewno się przydadzą, bo w wakacje ruszy poważny remont siedziby AZ przy ul. Sienkiewicz.

– Chcemy podnieść komfort kształcenia w tym obiekcie i dostosować go do potrzeb studentów niepełnosprawnych. W ramach prac powstanie nowe, reprezentatywne wejście do budynku. Po remoncie do dyspozycji studentów będą również dwie windy oraz miejsca parkingowe – wylicza Tomasz Dudarewicz, zastępca dyrektora administracyjnego AZ.

Na Sienkiewicza odbywały się głównie zajęcia na anglistyce, pedagogice i rynku sztuki. W trakcie modernizacji, studenci tych kierunków będą się uczyć m.in. przy Szczebrzeskiej 102.

Centrum studiów technicznych w dawnej piekarni. Milionowa inwestycja Akademii Zamojskiej

Inwestycji w AZ jest więcej. W miejscu dawnej piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy Szczebrzeskiej 31, obok Centrum Badań i Transferu Technologii AZ powstaje zupełnie nowy obiekt. Ma się w nim znaleźć hala sportowa, a także pomieszczenia na potrzeby studentów logistyki, mechaniki i budowa maszyn oraz informatyki. Całość powinna być gotowa w kolejnym roku akademickim.

Poza tym trwa rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 64, gdzie powiększona i zmodernizowana zostanie aula, powstaną nowe sale dydaktyczne i pokój dla wykładowców.