Centrum studiów technicznych w dawnej piekarni. Milionowa inwestycja Akademii Zamojskiej

Problemy z wodą. Gmina poprosiła o pomoc wojsko

Długotrwały brak opadów i utrzymująca się wysoka temperatura to prosta recepta na suszę. Samorządy apelują do obywateli, by ci oszczędzali wodę. Ta w kranach jest, ale jej ciśnienie bywa zbyt niskie. Żeby dmuchać na zimne, Gmina Puławy na pomoc wezwała brygadę WOT-u.