Tymczasowy areszt dla 17-latka. Odpowie za zabójstwo Eryka

Przypomnijmy, że do tragicznych zdarzeń na zamojskim osiedlu Planty doszło we wtorek przed godz. 16.

Sprawcy szli za Erykiem, uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu i w pewnym momencie go zaatakowali. Najpierw we trzech dotkliwie go pobili, a później, jak ustalili śledczy, Daniel G. jeszcze podbiegł do chłopca i kopnął go w głowę. Wtedy Eryk upadł, stracił przytomność, a w efekcie zmarł, mimo iż wezwani na miejsce medycy długo prowadzili jego reanimację. Sprawcy zaraz po zdarzeniu uciekli, ale po kilku godzinach policjanci zatrzymali czwórkę nastolatków.

W czwartek Daniel G., Arkadiusz P. i Szymon J. zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Przedstawiono im zarzuty. 17-latek ma odpowiadać za zabójstwo, a jego dwaj młodsi koledzy za pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

Wobec wszystkich zastosowano izolacyjne środki zapobiegawcze. Daniel G., decyzją sądu został aresztowany, a Arkadiusz P. i Szymon J. na pewno najbliższe trzy miesiące spędzą w schronisku dla nieletnich.

Wśród zatrzymanych przez policję w kilka godzin po zdarzeniu była też 16-letnia dziewczyna, również uczennica ZSP nr 1. Została w środę przesłuchana w charakterze świadka i póki co zwolniona. Rzecznik prokuratury powiedział nam jednak, że śledczy czekają jeszcze na opinię biegłego z zakresu odzyskiwania danych teleinformatycznych. Może mieć ona duże znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa.

Według ustaleń śledczych, motywem działania sprawców były rzekomo rozpowszechniane przez ofiarę informacje na temat jednej z zatrzymanych osób. Wiemy, że chodzi właśnie o 16-letnią dziewczynę.

Dzisiaj w Zamościu odbędzie się zmarsz przeciw przemocy. To inicjatywa młodzieży z OSP. Na poniedziałek zaplanowano natomiast uroczystości pogrzebowe zmarłego tragicznie chłopca.