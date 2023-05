W niedzielę upuszczą krwi i dadzą za to prezenty

To kolejna taka akcja organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość i kolejna też, która zostanie przeprowadzona z rozmachem i wieloma atrakcjami dla uczestników.

Każdy krwiodawca, który między godz. 8 a 14 w sali sportowej szkoły w Żdanowie da sobie upuścić krwi, otrzyma zestaw gadżetów, poza tym sadzonkę kwiatka, regeneracyjny posiłek przygotowany przez panie z miejscowego KGW i karnet do klubu fitness w Zamościu.

Sporo? A to jeszcze nie koniec. Bo będą loterie z atrakcyjnymi nagrodami do zdobycia. Można np. wylosować voucher na pizzzę, na lody, spływ kajakowy albo usługi barberskie. Przygotowany zostanie kącik zdrowej żywności oraz jadła z Centrum Geoturystycznego w Lipsku. Własne smakołyki dowiozą do Żdanowa panie z KGW w Płoskiem.

Poza tym, gdy rodzice będą krew oddawać, ich pociechy mogą spędzić czas w kąciku zabaw. Jest także szansa skorzystania z darmowej pielęgnacji dłoni przygotowana przez firmę FARMASI. Mniej więcej ok. godz. 11.30 przewidziano natomiast pokazy karate. Obecni mają być też szczypiorniści Padwy Zamość, którzy działania krwiodawców wspierają.

Całe to wydarzenie pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowa krew" organizują: samorząd Gminy Zamość, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, Rejonowy Oddział Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Oddział Terenowy w Zamościu, sołtys i Rada Sołecka w Żdanowie, OSP Żdanówek, OSP Skokówka.