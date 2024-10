Wykonawcy zeszli z ceny, ale nadal chcą więcej, niż miasto oferuje

O planach budowy ulicy Konwaliowej i przebudowy Chłodnej wraz z fragmentem Śląskiej pisaliśmy już na łamach Dziennika Wschodniego.

Przypomnijmy, że miasto pozyskało na ten cel ponad 2,88 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Założono, że z samorządowego budżetu dołożone zostaną mniej więcej dwa miliony.

Ogłoszony w wakacje przetarg został jednak unieważniony. Zgłosiły się do niego dwie firmy. Zamojskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych złożyło ofertę opiewającą na ponad 5,7 mn zł. Propozycja Zakładu Budowlano-Remontowego DROGMOST z Mokrego była korzystniejsza. Wyniosła trochę ponad 4,9 mln zł. Jednak żadna nie została wybrana, bo nawet ta tańsza przekroczyła założony budżet.

Ogłoszono drugi przetarg. We wtorek (22 października) nastąpiło otwarcie ofert. Złożyły je te same firmy. Każda zeszła z ceny. PRD jest gotowe teraz realizować zadanie za 5 mln 365 tys., zaś DROGMOST za 4,9 mln zł. To nadal więcej niż założone przez samorząd 4 mln 841 tys zł. Co teraz?

– Miasto na pewno nie zamierza z realizacji tej inwestycji zrezygnować. Ale musimy po prostu znaleźć w budżecie brakujące pieniądze – mówi Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych UM Zamość.