Zamojska Akademia otwiera drzwi. Znowu będzie darmowe zwiedzanie

Przewodnicy Centrum Informacji Turystycznej będą czekać na chętnych o godz. 12, 13 i 14 przy wejściu do budynku od strony Rynku Solnego. Wystarczy przyjść, by dołączyć do grupy.

Niezależnie od tego drzwi Akademii Zamojskiej (te od strony ul. Akademickiej) będą w niedzielę otwarte od godz. 10 do 16. To szansa na darmowe zwiedzenie znajdującej się na parterze ekspozycji „Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej”, a także wybrania się na drugie piętro, gdzie udostępniona będzie wystawa „Polska kolekcja ilustracji ze zbiorów BWA”.

Tam też mają się odbywać warsztaty kreatywne (o godz. 11 i 13) przygotowane przez Zamojski Dom Kultury, otwarta będzie też mediateka Książnicy Zamojskiej.

Kolejny dzień otwarty ZAK zaplanowano tydzień później, w tych samych godzinach. Wtedy m.in. o godz. 12 w sali kinowej zostanie wyświetlony film o Padwie Zamość, a o godz. 16 odbędzie się koncert Michaliny Lipiskiej, uczestniczki The Voice of Poland.

Również w niedzielę 17 marca swoją działalność zainauguruje zlokalizowana na drugim piętrze kawiarnia.

Więcej szczegółów można znaleźć w mediach społecznościowych ZAK.