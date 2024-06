Biturongi, ary i gazele. Nowi mieszkańcy pojawili się w zamojskim ZOO

Wiosna to czas, gdy na świat przychodzi wiele młodych osobników. Takimi oseskami pochwalić się może zamojski ogród zoologiczny.

– Odpowiednie warunki, w jakich utrzymywane są zwierzęta wpływają na ich właściwy rozwój i procentują narodzinami zdrowego, silnego potomstwa – informuje urząd miasta Zamość.

Tym sposobem w zamojskim zoo w kwietniu powitaliśmy:

samiec arui - afrykańskiej górskiej kozicy

- afrykańskiej górskiej kozicy kob sing sing – afrykańska antylopa

– afrykańska antylopa samica guźca

dwie mary patagońskie

samica gazeli mhor

Przy tym ostatnim gatunku pracownicy zoo mówią o wielkim powodzie do dumy i radości. To pierwszy osobnik gazeli, który narodził się w zamojskim ogrodzie.

– Warto przypomnieć, że zamojski ogród zoologiczny jako jedyny w Polsce zajmuje się hodowlą tego krytycznie zagrożonego wyginięciem gatunku. Nasze stado hodowlane liczy 8 osobników. W maju powiększyło się dodatkowo o 3 samice - jedną otrzymaliśmy z zoo w Budapeszcie i dwie kolejne z zoo w Monachium – dodaje urząd miasta Zamość.

W zamojskim zoo narodziły się także 3 „kotoniedźwiedzie”, czyli biturongi. Natomiast na początku maja w wolierach sów śnieżnych, Patagonek (odpornych na niskie temperatury papug), bażantów wietnamskich, turkawek, nikobarczyków (gołębi nikobarskich) oraz pawi pojawiły się pisklęta.

Ale zamojskie zoo to nie tylko narodziny. Placówka bierze udział także w programie wymian hodowlanych z ogrodami zoologicznymi z całego świata. Dzięki takim wymianom z zoo w Pradze przyjechały 3 samice jeleni timorskich, natomiast z Ostrawy przyjechała ara zielonoskrzydła – samica, która dołączyła do samca, 5 szt. drzewic białolicych – gatunku tropikalnych kaczek, które dołączyły do utrzymywanego w zoo stada oraz para góralków drzewnych.