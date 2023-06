Zamość. Był Neapol, czas na Kubę. Festiwal „arte, cultura, musica, e...” trwa

Polscy leśnicy Ukraińcom. Przekazano drony, terenówki i sadzonki (zdjęcia)

Kolejna transza pomocy została przekazana na Ukrainę. Dar od polskich Lasów Państwowych trafił do ukraińskich leśników. Przekazano go we wtorek w Nadleśnictwie Tomaszów Lubelski.