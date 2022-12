Zamość. Rekord sprzedanych biletów. Widzowie wręcz się rzucili się na historię Anny Przybylskiej

Nagrody (pamiątkowe dyplomy) Andrzej Bubeła, dyrektor CKF Stylowy w Zamościu odebrał w zeszłym tygodniu, podczas odbywającego się w Gdyni 51. Forum Wokół Kina. Gratulacje dla siebie i swojego zespołu otrzymał za rekordową w skali kraju liczbę sprzedanych biletów na dwa polskie filmy.

„Orlęta. Grodno ‘39” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza to pierwsza produkcja filmowa o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 r. Przedstawia historię heroicznej walki mieszkańców Grodna z rosyjskim najeźdźcą. Film, którego premiera odbyła się we wrześniu br. w Zamościu obejrzało 3060 widzów, co dało miejscowemu kinu, w kategorii kin tradycyjnych pierwsze miejsce w Polsce.

Z kolei „Anię”, która swoją premierę miała w październiku, historię Anny Przybylskiej, młodej aktorki, kochającej życie i spełniającej marzenia dziewczyny z Gdyni obejrzało na zamojskim wielkim ekranie 3335 widzów. A CKF Stylowy otrzymało dyplom z gratulacjami za zajęcie trzeciego miejsca w kraju.

– Oba filmy były u nas prezentowane w normalnym repertuarze, nie w trakcie przeglądów i bez żadnej specjalnej promocji. Oba też były wyświetlane przez około miesiąc – informuje Małgorzata Stępniewska, specjalista ds. marketingu i sprzedaży w kinie w Zamościu.