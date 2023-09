Zamość: Ekonomik świętuje 100-lecie z poślizgiem

Zamość. Każdego można za coś pochwalić. W tej szkole tak robią

Nie chwalą za byle co, ale właściwie w każdym znajdują coś, za co do dziennika mogą wstawić "pozytywną uwagę". Takich wpisów przybywa zwłaszcza w listopadzie, który w zamojskim Ekonomiku został kolejny raz ogłoszony miesiącem chwalenia.